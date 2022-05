PSG : La polémique Idrissa Gueye déborde en Angleterre

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Idrissa Gueye est au cœur de la polémique depuis qu’il a refusé de jouer samedi avec le flocage arc-en-ciel, symbole de soutien à la communauté LGBT.

Présent dans le groupe du PSG à Montpellier samedi soir, Idrissa Gueye ne figurait pas sur la feuille de match à la surprise générale. Quelques heures plus tard, l’explication est tombée et elle n’a pas manqué de faire réagir. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain ne souhaitait pas porter le maillot au flocage aux couleurs arc-en-ciel, déployé sur tous les matchs de Ligue 1 par la LFP à l’occasion de la journée de lutte contre l’homophobie. La décision controversée d’Idrissa Gueye a provoqué un tollé et a fait réagir dirigeants et politiques. Mais au Sénégal, pays à la culture diamétralement opposée à la France sur ce sujet, Idrissa Gueye est davantage soutenu. La preuve, son compatriote Nampalys Mendy lui a adressé un message de soutien sur les réseaux sociaux.

Mendy soutient Gueye, Leicester le recadre

« De tout cœur avec toi » a publié Nampalys Mendy sur Instagram en message de soutien à Idrissa Gueye. Un message que son club de Leicester n’a pas vraiment apprécié comme indiqué par le club britannique dans un communiqué officiel. « Le club a discuté avec Papy (Mendy) et de la potentielle interprétation de son message, qui a depuis été supprimé. Il n’avait pas l’intention d’offenser ou de suggérer qu’il partage une opinion en opposition à l’engagement de longue date du club en faveur de l'égalité et de l'inclusion. Le Leicester City Football Club se tient aux côtés de la communauté LGBTQ+ et est fier du travail entrepris ces dernières années pour créer un environnement sûr et inclusif » a publié le club de Leicester. Du côté des joueurs sénégalais côtoyant Idrissa Gueye en sélection, les messages de soutien se sont multipliés. Ismaïla Sarr, Cheikhou Kouyaté ou encore Abdou Diallo ont tous témoigné leur affection pour Gueye, sans faire référence pour autant à leurs opinions religieuses ou politiques.