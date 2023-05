PSG : La naissance d’un nouveau Neymar va tout changer

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Non retenu par le Paris Saint-Germain cet été, Neymar garde une belle cote en Angleterre. En tant qu’ancien joueur de Premier League, Louis Saha l’imagine mal s’adapter. Sauf si l’heureux événement à venir change sa mentalité.

L’histoire se répète pour Neymar. Comme l’été dernier, le milieu offensif du Paris Saint-Germain ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante. La seule différence, c’est que le Brésilien serait désormais prêt à envisager un départ. Reste à savoir quelle serait sa destination. Son nom circule plutôt en Angleterre où Manchester United, en cas de rachat par le cheikh Jassim Bin Hamad Al-Thani, aimerait le recruter.

Neymar à MU, Saha n'est pas emballé

Mais de son côté, l’ancien Red Devil Louis Saha n’est pas emballé par cette perspective. « Neymar serait une recrue excitante pour n'importe quel club au monde, a reconnu le Français interrogé par OLBG. Il fait partie des cinq meilleurs joueurs au monde en ce moment et c'est de loin le meilleur dribbleur au monde. C'est aussi de loin le joueur le plus divertissant. Mais il amènera avec lui ses propres problèmes sur le plan médiatique et au niveau de son mode de vie. » Pour Louis Saha, la naissance à venir de son prochain enfant pourrait tout de même le relancer.

« Il arrive à un moment de sa vie où il a peut-être quelque chose à prouver, a envisagé le consultant. Il va avoir un bébé, peut-être que ça lui amènera de la stabilité dans sa vie et qu'il deviendra une meilleure garantie. Je me souviens que pendant ma carrière, Sir Alex Ferguson aimait toujours les joueurs qui avaient une famille et qui étaient posés. C'est parce que vous savez que vous pouvez être exigeant avec eux en sachant qu'ils ne seront pas distraits. Ils sont plus attentifs, ils veulent écouter et en faire davantage pour le club. »

« Neymar est une superstar, ce qui est essentiellement lié à son talent, mais ça peut aussi être difficile à gérer. Il avait vraiment ce statut à Barcelone, mais peut-être que ça a changé au fil des années. Avec tout le respect qu'on lui doit, je ne pense pas qu'il puisse s'adapter, mais il devra le faire. Cela n'a pas du tout fonctionné au PSG. Cela pourrait dépendre de son mode de vie ou juste de sa personnalité. Mais à Manchester United, ils attendraient beaucoup plus de lui à cause du prix énorme de son transfert », a prévenu Louis Saha, plutôt défavorable à sa signature à MU.