PSG : La Marseillaise, le futur hymne de Marco Verratti

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Présent au PSG depuis 2012, Marco Verratti n'est plus le jeune milieu italien de ses débuts. C'est un cadre du club et un emblème pour les supporters. Paris aime Verratti et Verratti aime la capitale. C'est tellement le cas que l'international italien va demander la nationalité française.

A Paris, Marco Verratti vit une certaine Dolce Vita depuis son arrivée en 2012. Arraché très jeune à son club formateur de Pescara, le milieu italien a fait la majeure partie de sa carrière au PSG. L'histoire dure depuis dix ans et continue encore aujourd'hui, malgré les rumeurs de départ qui ont pu parfois lier Verratti au FC Barcelone par exemple. Mais, « petit hibou » comme on le surnomme se plaît dans la capitale française. Il aime son club, sa ville, parfois un peu trop ses lieux de loisirs et de sortie.

Verratti va demander la nationalité française

Les supporters parisiens apprécient aussi le joueur italien, si talentueux, si pugnace, si râleur mais si attachant. Emblème du PSG et sans doute future légende du club parisien, il pourrait finir sa carrière à Paris confirmant son attachement à la ville et à la France. Un lien fort qui va peut-être se renforcer d'un point de vue administratif. Dans une interview à Sportweek, le complément magazine de la Gazzetta Dello Sport pendant le week-end, il a annoncé vouloir demander la nationalité française très prochainement.

Marco Verratti : « Un jour, je demanderai la nationalité française, vu que mes enfants sont nés ici ! »



« Paris est une ville fantastique, et ce pays m'a beaucoup donné. Je me sens très français tout en restant italien. » 🇫🇷❤️🇮🇹



(@SW_SportWeek) pic.twitter.com/abrxp70QHk — Actu Foot (@ActuFoot_) July 15, 2022

« Paris est une ville fantastique, et ce pays m'a beaucoup donné. Je me sens très français tout en restant italien et c'est pourquoi je vais demander la nationalité », a t-il indiqué. Verratti s'est marié à Neuilly-sur-Seine en juillet 2021 et c'est aussi en France que ses enfants ont tous vu le jour. Cela lui permettrait de clôturer le dernier chapitre de son amour avec la France et Paris, lui qui a remporté 28 titres dans la capitale en dix ans, étant le joueur le plus titré de l'histoire du football français.