PSG ‍: La Ligue 1 plombe le mercato de Paris

Désireux de renforcer son milieu de terrain avec un profil défensif lors de ce mercato estival, le PSG avait coché le nom de Carlos Baleba. Mais un retour en Ligue 1 est inenvisageable pour la pépite de Brighton.

Transféré en provenance de Lille pour 27 millions d’euros en août 2023, Carlos Baleba crève l’écran en Premier League. Le milieu de terrain de Brighton a notamment tapé dans l’oeil du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale souhaite renforcer son milieu de terrain avec un profil plus défensif et physique que Joao Neves, Vitinha ou encore Fabian Ruiz afin d’apporter une diversité de profils au sein de l’effectif de Luis Enrique. Carlos Baleba était le joueur idéal pour cela, l’international camerounais étant à la fois un monstre physique et un joueur loin d’être maladroit techniquement. Ses deux bonnes saisons à Brighton ont convaincu le PSG d’explorer ce dossier, malgré un contrat jusqu’en 2028 avec les Seagulls.

Cette piste était onéreuse mais Paris était prêt à tenter le coup. Selon les informations du compte PSG Inside Actu, le champion d’Europe en titre a toutefois abandonné l’idée de faire venir Carlos Baleba. La raison est terrible pour Luis Campos et Luis Enrique, qui n’y peuvent pas grand chose dans la mesure où l’ancien joueur de Lille n’a tout simplement pas l’intention de revenir en Ligue 1. Considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs joueurs de Premier League à son poste, le Camerounais de 21 ans veut impérativement rester dans le championnat anglais et verrait un retour en France comme une régression. Le compte spécialisé ajoute que Brighton souhaite conserver son joueur, mais écoutera les offres à partir de 140 millions d’euros.

Une somme folle pour Carlos Baleba, qui est cependant ciblé par Manchester City et Chelsea, des clubs totalement capables de faire sauter la banque pour un jeune joueur ayant déjà fait ses preuves en Premier League. Si son futur club est encore un mystère, l’avenir de l’ancien Lillois a en tout cas peu de chances de s’écrire au PSG. Un coup dur pour le club parisien, souvent confronté au manque d’attractivité de la Ligue 1 pour convaincre certains joueurs en période de mercato. Un obstacle qui n’a heureusement pas été rédhibitoire pour s’offrir Illya Zabarnyi, qui a lui accepté de quitter la Premier League pour rejoindre le championnat de France malgré l’intérêt d’autres clubs anglais comme par exemple Tottenham.