PSG : La L1 sert bien pour la LDC, Tuchel s'énerve

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions.

Interrogé sur le championnat de France, Thomas Tuchel estime que la Ligue 1 n'est pas un poids négatif pour le Paris Saint-Germain dans sa quête de Ligue des Champions.

Sept victoires en sept journées, le club de la capitale française vient de réaliser son meilleur départ en championnat. Samedi contre Nice, le groupe de Thomas Tuchel aura même l'occasion d'écrire l'histoire de la L1 en enchaînant un huit à la suite pour débuter, ce que seul le Lille de 1936 a déjà réalisé. Et pourtant, le début de saison de Paris n'est pas considéré comme très bon, vu que la formation francilienne a perdu son premier match de Ligue des Champions à Liverpool. Un nouveau résultat décevant en Europe qui refait dire à certains suiveurs que la L1 est un handicap pour le PSG dans sa préparation pour la C1. Un avis que ne partage pas du tout Tuchel.

« La L1 ? C’est très physique. Il y a des joueurs rapides sur les côtés dans chaque équipe, avec de l’endurance. C’est important de contrôler les contres. C’est un championnat équilibré. Il y a Monaco, Lyon, Marseille, mais aussi Lille, Nice ou Toulouse qui sont à un bon niveau. L’importance des records ? Normalement je n’en parle pas dans mes discours mais j’ai senti que les joueurs aimaient ces défis. Maintenant, ils savent que nous pouvons égaler le record de Lille. Il n’est pas nécessaire que j’en parle plus. Ce n’est pas facile de gagner. La L1 n’est pas un souci par rapport à la C1, je ne suis pas de cet avis. Si vous croyez que c’est facile, c’est parce que vous avez cette impression. On rend les choses faciles. Mais ce n’est pas vrai. J’apprécie les efforts de l’équipe, surtout avec une préparation tronquée à cause de la Coupe du Monde. Notre défaite à Liverpool n’a rien à voir avec le championnat. On a eu des difficultés lors de certains matchs », a détaillé, en conférence de presse, l'entraîneur allemand, qui sait très bien que la victoire apporte la victoire. À confirmer contre Nice en L1 puis face à l'Étoile rouge de Belgrade mercredi en LDC...