PSG ‍: La Juve craque enfin, Kolo Muani arrive

C’est l’un des feuilletons de l’été du côté du Paris Saint-Germain. Randal Kolo Muani a trouvé un accord pour quitter la capitale française et rejoindre la Juventus. Les négociations entre les deux clubs sont très proches d’un accord selon la presse italienne.

Alors que les relations s’étaient refroidies ces dernières heures, le Paris Saint-Germain et la Juventus sont proches d’un accord pour Randal Kolo Muani. Prêté en fin de saison dernière au club du Piémont, l’international français (31 sélections) a trouvé ses aises du côté de la Vieille Dame. Au point de convaincre la Juventus de vouloir le récupérer cet été. Mais depuis plusieurs semaines, les deux entités discutent sur un accord pour la venue de l’ancien nantais. Le PSG cherche à amortir l’investissement de 95 millions d’euros. Une somme investie à l’été 2023. Non désiré par Luis Enrique, l’ancien attaquant de Francfort va poursuivre son aventure en Italie. Igor Tudor exigé que le joueur rejoigne le club avant le départ en mise au vert ce samedi en Allemagne. Chose promise, chose due.

Gazzetta : Les négociations avancent bien entre le #PSG et la Juve pour Kolo Muani. Un accord est désormais proche pour un prêt avec option/obligation d'achat à des conditions plus "simples" et quasiment escomptées, l'opération totale pourrait être de 50M 🗞️ pic.twitter.com/gsEV3TCBnw