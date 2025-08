PSG ‍: La guerre des goals fait une première victime

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré un vrai potentiel et une belle cote de sympathie chez les supporter du PSG, Arnau Tenas devrait faire ses valises alors que Lucas Chevalier arrive à Paris et que Gianluigi Donnarumma n’est pas encore parti.

La hiérarchie des gardiens était claire cette saison au Paris Saint-Germain avec Gianluigi Donnarumma en n°1, Matvey Safonov en doublure et Arnau Tenas en troisième gardien. Le gardien espagnol avait pourtant la préférence de nombreux supporters du PSG face à l’ancien portier de Krasnodar. Avec la signature à venir de Lucas Chevalier, les deux gardiens pourraient faire leurs valises. Safonov est ciblé par Galatasaray, qui en fait son plan B en cas d’échec dans les négociations avec Manchester City pour Ederson. Quant à Arnau Tenas, il n’a aucunement l’intention de rester pour continuer à être gardien numéro trois.

Son ambition est de trouver un club qui lui fera confiance en tant que titulaire pour enfin exprimer son fort potentiel. Selon les informations de Fichajes et du journaliste Angel Garcia, cela pourrait passer par un retour en Liga. Les médias espagnols révèlent que le profil d’Arnau Tenas plaît beaucoup au Celta Vigo, qui a obtenu la saison dernière son ticket pour la prochaine édition de l’Europa League. L’équipe entraînée par Claudio Giráldez González est très intéressé par le gardien espagnol de 24 ans.

Arnau Tenas direction le Celta Vigo

D’autant que sa situation contractuelle rend possible un départ du Paris Saint-Germain, où son bail expire dans un an. Autant dire que le Celta Vigo pourrait donc s’offrir Arnau Tenas pour une bouchée de pain. Le média ajoute que le PSG n’a de toute façon pas l’intention de s’opposer au transfert de celui qui avait gardé les cages de l’Espagne lors du sacre de la Roja aux Jeux Olympiques de Paris, en finale contre la France. Tous les feux semblent donc au vert pour voir Arnau Tenas au Celta Vigo dans les jours à venir et à n’en pas douter, l’expérience mitigée du jeune gardien espagnol dans la capitale française laissera quelques regrets aux supporters parisiens.