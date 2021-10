PSG : La grosse tuile pour Marco Verratti, forfait à Leipzig

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Touché à une hanche lors du classique contre l’OM dimanche soir (0-0), Marco Verratti manquera le déplacement du PSG à Leipzig.

Suspendu pour le choc face à Lille vendredi soir en Ligue 1, Marco Verratti n’aurait pas pu jouer ce week-end. Mais à en croire les informations de L’Equipe, le maestro italien du PSG ne sera pas non plus sur le terrain mercredi soir à Leipzig pour la quatrième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Et pour cause, le quotidien national dévoile que Marco Verratti est d’ores et déjà forfait pour ce match contre les Allemands, la faute à une blessure plus longue que prévue à la hanche. Les examens passés en ce début de semaine par Marco Verratti laissent augurer d’une « indisponibilité assez longue » selon Damien Degorre, pas en mesure d’être plus précis sur la durée de l’absence du Petit Hiboux.

Verratti absent plusieurs semaines ?

Un véritable coup dur pour Mauricio Pochettino, qui avait trouvé la position préférentielle de Marco Verratti en Ligue des Champions. Face au RB Leipzig et à Manchester City, l’international italien avait joué dans un rôle de sentinelle avec beaucoup de réussite. « Quand nous sommes arrivés ici, la position à laquelle j’ai utilisé Marco engendrait les mêmes questions. Je crois que la position dans laquelle Marco a joué contre Manchester City est la meilleure, celle où il peut être le meilleur. Il y a joué quand il était plus jeune, en Italie. Le plus important c’est qu’il soit sur le terrain » confiait Mauricio Pochettino il y a une semaine. L’entraîneur argentin du Paris Saint-Germain va donc être contraint de revoir sa copie au milieu de terrain pour les prochaines échéances de Ligue des Champions. Heureusement pour lui, Danilo Pereira, titulaire surprise à Marseille dimanche soir au Vélodrome, semble dans une bonne forme. Ce qui peut permettre d’envisager sereinement un duo avec le Portugais au côté de Gueye, très bon en Ligue des Champions depuis le début de la saison.