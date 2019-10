PSG : La gronde monte, Nasser Al-Khelaïfi a un nouveau problème

Dans : PSG.

Alors que tout semblait aller pour le mieux dans les tribunes du Parc des Princes, la tension est subitement montée d’un cran entre le Collectif Ultra Paris, le principal groupe de supporters, et le PSG.

La raison ? Selon le CUP, des agissements des autorités, des instances et du club pour faire taire ou écarter les leaders de ce groupe de supporters, sans que le communiqué ne permette d’en savoir plus. Autant dire que l’appel à boycotter l’ensemble des matchs du PSG par les ultras du club devrait se faire sentir dès le match de ce vendredi à Dijon. En effet, outre le CUP, les principaux kops de Boulogne ont décidé de suivre le mouvement selon RMC, puisque les Blocks Parisii et les Paname Rebirth ont annulé leur déplacement prévu à Dijon.

Seuls quelques supporters venant des groupes en province ont prévu de se rendre à l’affiche de ce vendredi soir en Ligue 1. Un bras de fer qui risque donc de faire de bruit, puisqu’il va aussi toucher les autres sections de type football féminin ou handball. Difficile toutefois d’y voir clair pour le moment, le CUP accusant un peu tout le monde et demandant le départ d’une société de sécurité qui oeuvre dans les virages du Parc des Princes, alors qu’un des leaders du CUP fait l’objet d’une interdiction de stade selon L’Equipe.