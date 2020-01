PSG : La fin du feuilleton Cavani approche, journée décisive !

Dans : PSG.

Absent du groupe parisien à Lille dimanche soir en clôture de la 21e journée de Ligue 1 (0-2), Edinson Cavani est plus proche que jamais de rejoindre l’Atlético de Madrid.

Cela fait plusieurs semaines que l’international uruguayen a trouvé un accord avec l’Atlético, sur les bases d’un contrat de 2 ans et demi. Mais entre les Colchoneros et le Paris Saint-Germain, cela discute encore et toujours. Selon les informations de RMC et de L’Equipe, la journée de lundi pourrait toutefois être décisive dans ce dossier qui ressemble de plus en plus comme à un long feuilleton du mercato. Pour la radio, une seconde offre doit être officiellement transmise à Leonardo dans les prochaines heures afin de débloquer la situation.

De son côté, le quotidien national, qui évoque clairement une journée décisive, affirme que Leonardo ne retiendra pas coûte que coûte le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Si l’Atlético de Madrid monte à 15 ME, comme cela est évoqué dans la presse ces derniers jours, alors Edinson Cavani devrait filer à l’Atlético afin d’y signer son contrat. Par ailleurs, L’Equipe affirme que si jamais les négociations venaient à capoter pour une raison inconnue entre le PSG et Madrid, alors Edinson Cavani n’envisagerait pas de rejoindre Manchester United ou Chelsea, clubs qui le courtisent également en Angleterre. Dans l’esprit du Matador parisien, le PSG et l’Atlético sont donc les deux seules options valables cet hiver…