PSG ‍: La fin approche, Marquinhos redoute un sale coup

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Toujours aussi épanoui, Marquinhos se voit terminer sa carrière au Paris Saint-Germain. Mais le défenseur central et capitaine, loin d’être naïf, sait que la balle n’est pas dans son camp.

Au Paris Saint-Germain, il n’y a pas plus heureux que Marquinhos. Le Brésilien n’a jamais caché son bonheur et son attachement au club de la capitale. A plusieurs reprises, le capitaine parisien a publiquement exprimé son souhait de terminer sa carrière chez le champion de France en titre. Mais encore faudrait-il que ses dirigeants soient sur la même longueur d’onde. Lucide, le défenseur central sous contrat jusqu’en 2028 ne s’enflamme pas et profite de chaque instant.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marcos Aoás Corrêa (@marquinhosm5)

« L’expérience est déjà une motivation. Elle vous permet de rester concentré sur le présent, a confié Marquinhos au site de l’UEFA. Les matchs s’enchaînent et la carrière avance ! On ne sait jamais quand sera notre dernier grand match, notre dernière grande compétition, notre dernière saison. Alors je vis chaque saison comme si c’était la dernière, je joue chaque match comme si c’était le dernier. Ce qui signifie que je veux toujours donner mon maximum, et que tout le monde peut compter sur moi. C’est ça qui me motive, de donner toujours le meilleur de moi-même à chaque entraînement, à chaque match. »

Marquinhos pense à son héritage

Ainsi, la légende du Paris Saint-Germain espère laisser une belle image. « Ce que je veux laisser comme héritage, c’est que le jour où je dois quitter Paris, les supporters soient fiers de moi, et de tout ce que j’ai donné pour ce club, pour cette ville et pour eux, a expliqué le cadre arrivé en 2013. Je crois que c’est ce que je veux laisser le plus en héritage. L’idée que j’ai pu aider le club de la meilleure des manières. Nous avons des objectifs très élevés, et nous en avons atteint beaucoup. »

« Le club veut continuer de grandir, les joueurs viennent et repartent mais le club et les supporters seront toujours là. J’espère qu’ils se souviendront de moi comme un joueur qui a donné presque toute sa carrière au club, à ce maillot, un joueur que les supporters sont fiers de voir sur le terrain. Je crois que c’est ce qu’ils veulent, des joueurs qui donnent tout et qui se dévouent pour le club », a conclu Marquinhos, reconnu au fil des années pour sa régularité et son état d’esprit irréprochable.