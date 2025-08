PSG ‍: La condition pour que Beraldo quitte Paris au mercato

Alors que Lucas Beraldo envisage de faire ses valises durant ce mercato estival, le PSG compte sur le défenseur brésilien en vue de la saison prochaine… sauf si Paris trouve mieux que lui sur le marché des transferts.

Lors de la défaite du club de la capitale française en finale de la Coupe du monde des clubs de la FIFA face à Chelsea en juillet dernier (0-3), Lucas Beraldo a été pointé du doigt par tous les observateurs du PSG. En l’absence de Willian Pacho, suspendu après un rouge subi contre le Bayern, le Brésilien a subi la foudre de Cole Palmer et de ses coéquipiers pendant une grande partie de la rencontre. Par conséquent, tous les suiveurs du PSG s’accordent à dire que Beraldo n’a pas les épaules pour être titulaire au PSG. Derrière Marquinhos et Pacho dans la hiérarchie défensive de Luis Enrique, celui qui a été recruté à Sao Paulo pour 20 ME ne part de toute façon pas dans la peau d’un joueur important du PSG. Par conséquent, il envisage de quitter Paris pour trouver un nouveau challenge à la hauteur de ses ambitions. Ces dernières heures, la presse a fait état d’un intérêt de Galatasaray pour le défenseur central de 21 ans.

PSG is not prioritising the sale of 21-year-old Brazilian defender Lucas Beraldo. If the French giants sign a new centre-back, they may consider offers for the Brazilian defender. pic.twitter.com/SbJ2JEP55F