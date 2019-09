PSG : La câlinothérapie avec Neymar, Tuchel explique l’origine

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé avec l’étiquette d’entraîneur colérique, Thomas Tuchel a montré un visage différent depuis son arrivée au Paris Saint-Germain.

Bien sûr, l’Allemand reste capable de pousser un coup de gueule si nécessaire. Mais le technicien donne surtout l’image d’un coach très proche de ses joueurs. En effet, ses méthodes de management sont assez peu répandues. Il n’est pas rare de voir Tuchel accorder plusieurs jours de repos à ses hommes. Ou de les prendre dans ses bras, comme il l’a souvent fait avec son attaquant Neymar. Mais pourquoi cette câlinothérapie ?

« Je suis le genre de personne qui a besoin de contacts, d’être proche des gens, cela m’aidait beaucoup quand mon coach me prenait dans ses bras ou quand mon père me posait la main sur l’épaule pour m’expliquer quelque chose, a expliqué l’entraîneur parisien à beIN Sports. Cela me donnait la sensation que tout allait bien. Donc ça vient peut-être de là. » En tout cas, cette habitude n’a pas l’air de déranger les champions de France, au contraire. Même si le message envoyé vers l'extérieur peut parfois surprendre, dans un club où les stars sont souvent accusées d'être trop chouchoutées.