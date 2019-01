PSG : La blessure de Neymar, le Brésil en fait son affaire

Dans : PSG, Ligue 1.

A désormais une semaine du choc face à Manchester United, le Paris Saint-Germain ne peut pas l’ignorer, il disputera cette rencontre tant attendue sans Neymar.

Le numéro 10 du PSG souffre à nouveau du cinquième métatarsien du pied droit, cette même blessure qui l’avait éloignée des terrains plusieurs mois la saison passée. Autant dire que, sauf miracle, Thomas Tuchel va devoir faire sans son Brésilien sur le long terme. Mais combien de temps ? La question se pose clairement à Paris, où les versions divergent en fonction des avis de médecins. Le médecin de la sélection brésilienne, qui avait opéré Neymar l’année dernière, songe à mettre en place un protocole de soins afin d’éviter une chirurgie et permettre à l’ancien barcelonais de revenir plus vite sur les terrains. Le but caché d’éviter l’acte chirurgical est aussi d’éviter d’avoir à reconnaître que Neymar a repris trop tôt le football, poussé par tout un pays à disputer coûte que coûte la Coupe du monde en Russie. De plus, cela laisserait une chance au "Ney" d'être présent pour la Copa America en fin de saison.

De son côté, le PSG est certain, « à 90 % » selon L’Equipe, qu’une opération soit nécessaire pour régler définitivement le problème et permettre à Neymar de consolider sa blessure avant de reprendre. Cette décision mettrait définitivement un terme à sa saison, et jetterait une nouvelle fois un goût d’inachevé sur le bilan de ses deux ans au PSG. Seul accord entre le clan du PSG et celui du Brésil, celui d’attendre encore quelques jours pour se décider, et voir comment évolue cette satanée blessure au pied.