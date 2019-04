PSG : L'UEFA et le Barça embêtent Paris dans ce dossier à 60 ME

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Désireux de renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato, le Paris Saint-Germain s’intéresse, comme de nombreux clubs, à l’international serbe Luka Jovic. Auteur de 23 buts toutes compétitions confondues en Bundesliga cette saison sous les couleurs de l’Eintracht Francfort, le jeune phénomène de 21 ans figure également dans le viseur du FC Barcelone. Mais à en croire les informations obtenues par Sport, Paris tient la corde dans ce dossier. Et les discussions seraient de plus en plus intenses avec les représentants du joueur…

En effet, le média espagnol affirme que les agents de l’ancien joueur de Benfica discutent de manière intensive avec le PSG. Néanmoins, l’obstacle Barcelone pourrait être difficile à franchir pour Paris. En effet, les Blaugranas sont également très actifs dans ce dossier, et rêvent de s’offrir le duo Griezmann-Jovic cet été lors du prochain mercato. Enfin, le fair-play financier pourrait également constituer un frein pour Paris, l’attaquant de Bundesliga étant estimé à 60 ME. Un transfert à Paris paraît ainsi délicat à boucler pour Nasser Al-Khelaïfi… à moins que Cavani ne soit sacrifié. Un scénario tout sauf impossible pour la presse espagnole.