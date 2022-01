PSG : L'offre humiliante faite au Barça pour Dembélé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A l'entame du dernier jour du mercato, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone négocient pour un possible transfert d'Ousmane Dembélé. Mais le PSG est agressif.

Le dossier Tanguy Ndombele s’étant refermé sans qu’un accord ne soit trouvé entre Leonardo et les dirigeants de Tottenham, le club de la capitale pensait finir le mercato tranquillement, mais c’était sans compter avec la volonté du FC Barcelone de se séparer d’Ousmane Dembélé, lequel est dans les derniers mois de son contrat. Depuis des semaines, les dirigeants du Barça tentent d’aboutir à un accord avec l’attaquant français afin qu’il prolonge son engagement, mais en vain. Alors, plutôt que de le voir partir libre, ils sont désormais prêts à tout pour en tirer le maximum avant ce lundi minuit. Et c’est pour cela que tout s’est accéléré dimanche puisque selon L’Equipe, mandaté par le club espagnol, un agent aurait fait savoir au Paris Saint-Germain qu’Ousmane Dembélé était sur le marché des transferts moyennant 20 millions d'euros. Dans le même temps, d’autres clubs auraient reçu le même message, notamment en Premier League, mais bien le PSG qui semblait être la piste la plus chaude dans ce possible deal de dernière minute.

0 euro, le PSG répond au Barça pour Dembélé

Cependant, Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ont rapidement fait savoir à Joan Laporta que s’ils étaient prêts à négocier la venue de son attaquant, cela se ferait uniquement dans le cadre d’un échange. En effet, le Paris Saint-Germain est resté droit dans ses bottes, et tout comme pour Tanguy Ndombele, il est hors de question de dépenser le moindre euro dans l’acquisition d’un renfort lors de ce mercato d’hiver. Une position que Mauricio Pochettino avait d’ailleurs justifiée dimanche à la veille du match de Coupe de France contre Nice. « Je n'attends rien pour le dernier jour du mercato. La situation est assez claire. Le club a fait un grand effort l'été dernier pour avoir un effectif équilibré et compétitif dans toutes les compétitions. Je suis très satisfait avec ce que j'ai », a précisé l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Autrement dit, le PSG a accepté de négocier avec le Barça, mais en refusant de payer. Pour aboutir à un possible accord, Leonardo a juste précisé que Mauro Icardi et Juan Bernat pourraient être inclus dans ce transfert, point à la ligne.

Icardi et Bernat, le PSG a répondu à Barcelone

Pour l’instant, le dossier semble donc totalement à l’arrêt, car l’intérêt du FC Barcelone est surtout de faire rentrer du cash et de soulager sa masse salariale. Et comme le fait remarquer Marca ce lundi, l’histoire se répète pour Joan Laporta qui le 31 août dernier avait enchaîné les opérations de dernière minute sans vraiment avoir la main dans ces transferts. Cependant, le Paris Saint-Germain a tout de même un vrai intérêt pour Ousmane Dembélé, et selon FootMercato, les deux parties auraient déjà trouvé un accord verbal. Un accord qui sera confirmé probablement l'été prochain lorsque l'attaquant sera libre. De quoi humilier un peu plus le Barça.