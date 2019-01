PSG : L'énorme plan à 100 ME du PSG pour remplacer Cavani dévoilé !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A.

Ce week-end, le Sunday Express révélait que Chelsea envisageait de passer à l’offensive pour recruter Edinson Cavani.

Une information qui paraissait bien étonnante, mais qui est confirmée en ce début de semaine par Tuttosport. Effectivement, le média transalpin affirme dans son édition du jour que les Blues vont soumettre une grosse offre au PSG pour le buteur uruguayen dans les prochaines heures, alors que c’est Gonzalo Higuain qui était initialement la priorité de Maurizio Sarri pour concurrencer Olivier Giroud et Alvaro Morata, dont le départ en janvier apparaît de plus en plus probable.

Visiblement bien informé, le média italien dévoile le nom du joueur ciblé pour remplacer Edinson Cavani, en cas de départ de ce dernier. Et cela devrait plaire aux supporters parisiens puisque Nasser Al-Khelaïfi aurait le béguin pour… Paulo Dybala ! Reste que l’attaquant star de la Juventus Turin est estimée à 100 ME par sa direction. Une somme que le PSG pourrait mettre sur la table, à condition évidemment que le meilleur buteur de son histoire s’en aille. Par ailleurs, le Bayern Munich et Manchester City sont à l’affût concernant l’international argentin, sous contrat avec les Bianconeri jusqu’en juin 2022. Finalement, le mercato hivernal du PSG pourrait également concerner le secteur offensif, et pas seulement le milieu de terrain.