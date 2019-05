PSG : L'ennemi juré de Paris rêve de voir Neymar au Real Madrid

Dans : PSG, Liga, Mercato.

La presse espagnole en est toujours persuadée, le Real Madrid et Neymar veulent absolument se réunir au prochain mercato estival.

Et apparemment, les deux parties concernées ne seraient pas les seules à rêver de ce transfert. De l’autre côté des Pyrénées, un certain Javier Tebas serait également ravi de voir cette opération aboutir. Il faut dire que le patron de la Liga a toutes les raisons d’espérer la signature du Brésilien à la Maison Blanche. Avec Neymar et Cristiano Ronaldo l’été dernier, son championnat a perdu gros. Le retour de l’ancien Barcelonais serait donc bénéfique pour la qualité, l’image mais aussi le suspense de la Liga.

En effet, la suprématie du FC Barcelone n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour cette compétition, souligne Okdiario. Un peu plus de suspense serait bienvenu, et l’on peut imaginer que Neymar augmenterait le niveau des Merengue. Ainsi, le championnat local regagnerait en intérêt et rattraperait peut-être son retard sur la Premier League. Et bien évidemment, en tant que détracteur numéro 1 du Paris Saint-Germain, Tebas apprécie forcément de voir le champion de France perdre sa star…