PSG : L'enfer de Paris c'est la Ligue 1, Lizarazu balance

Dans : PSG.

L'affiche entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais ne semble pas réellement exciter grand monde, le PSG étant au-dessus du lot en L1. Mais quand l'Europe arrive, il en va autrement.

C’est un serpent de mer qui ressort dès que le Paris Saint-Germain aborde les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le PSG est-il trop dominateur en Ligue 1 pour bien se préparer à des joutes beaucoup plus tendues ? A cette question qui revient alors que le match aller à Dortmund se profile dans un peu plus d’une semaine, Bixente Lizarazu répond sans détour dans Le Parisien. Pour le champion du monde 98, Lyon, Marseille, Lille et les autres ne sont pas des adversaires qui mettent le Paris Saint-Germain dans le rouge et forcément le club de Nasser Al-Khelaifi finit toujours pas le payer lorsque les rencontres sont moins faciles.

Pour Bixente Lizarazu, le Paris SG paie en Ligue des champions les matchs trop facilement gagnés en Championnat. « Le niveau de la Ligue 1 est-il un problème pour le PSG ? Oui, car personne ne lui conteste le ballon. Pas plus Lyon que les autres. Et le PSG est performant quand il tient la balle. Alors qu’en Ligue des champions, surtout après la phase de poules, Paris affronte des adversaires plus agressifs. Là, il peut être en situation de devoir défendre. Et je le trouve parfois paumé. Il n’est pas bon quand il s’agit de gérer la pression. Car, en Ligue 1, l’équipe ne peut jamais travailler cela. Elle maîtrise trop et ne souffre pas assez. C’est comme au vélo. Si tu es sans arrêt sur le même rythme et qu’un type te pousse à accélérer dans la montée, tu peux te retrouver dans le rouge. Le rouge, pour Paris, c’est de paniquer », constate l’ancien joueur de l’équipe de France et du Bayern Munich. Reste à savoir quelles solutions le Paris Saint-Germain peut trouver pour régler ce souci, à part jouer à huit en Ligue 1...