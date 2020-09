PSG : L'Emir du Qatar scandalisé par le match de Paris contre l'OM ?

Dans : PSG.

Une semaine après la défaite du PSG face à l'OM au Parc des Princes, il semble que du côté du Qatar on n'a pas du tout apprécié le comportement des joueurs de Tuchel.

Pour le simple amateur de football, pas supporter du PSG ou de l’OM, le choc Paris-Marseille de dimanche dernier est déjà oublié, tant le niveau était indigne d’une rencontre entre le champion de France et son dauphin. Et cela sans même parler de l’attitude stupide de plusieurs joueurs qui ont réussi à exciter certains fans, mais pas à donner du plaisir footballistique aux autres. Maintenant que le soufflée est retombé, l’heure des comptes est arrivée. Et si l’on en croit Philippe Sanfourche, du côté de l’Emir du Qatar, plus que la défaite du Paris Saint-Germain face à l’Olympique de Marseille, c’est surtout l’image donnée par Neymar et ses coéquipiers qui a chagriné Doha. Lors de l’émission « On refait le match » sur RTL, le journaliste est revenu sur ce PSG-OM.

« Parler de honte pour le PSG-OM, le mot est fort. C’était musclé, mais on s’en doutait, on le sentait. Les provocations de Dimitri Payet avaient été bien reçues par le vestiaire parisien, et c’était évident qu’ils voulaient se farcir le joueur marseillais. Après, la question est de savoir si quand tu revendiques être dans la cour des grands, parce que tu as fait une finale de la Ligue des champions, ton ambition ultime ça doit être d’essayer de faire les chevilles de Dimitri Payet. Moi, je n’en suis pas certain. Les joueurs du PSG se sont trompés de match. Cela s’est retourné contre eux, car ils ont perdu le match, ils ont perdu en image et en crédibilité et Paris a aussi perdu des joueurs. A l’arrivée ça remonte tranquillement jusqu’à Doha, car là-bas ils ne regardent pas 50.000 matches par saison, mais PSG-OM oui ils regardent. Et ce match, il ne plait pas. Car les valeurs qui doivent être véhiculées par le PSG c’est tout sauf ça », a confié Philippe Sanfourche, chef de la rubrique football de la radio la plus écoutée de France.