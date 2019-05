PSG : L'Emir du Qatar débarque à Paris, ça va secouer !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

L’ouverture du mercato approche et du côté du Paris Saint-Germain, on ne risque pas de s’ennuyer. En effet, les chantiers sont nombreux et depuis dimanche soir, le club de la capitale a un peu plus de pression avec les déclarations surprenantes de Kylian Mbappé, lequel a clairement sous-entendu qu’il pourrait quitter le Paris Saint-Germain cet été. Pour l’aider dans sa tâche, Nasser Al-Khelaïfi va recevoir un soutien de poids dans les prochains jours. En effet, RMC annonce que l’émir du Qatar Tamim Al-Thani sera à Paris très prochainement.

« L'émir du Qatar Tamim Al-Thani sera à Paris la semaine prochaine. Il sera présent à Roland-Garros et assistera à des rencontres. Mais il profitera surtout de sa présence pour organiser des réunions de travail avec les dirigeants du PSG. Les grandes manœuvres et le cap pour la saison prochaine devraient ainsi être fixés avec l'arrivée de l'émir dans la capitale. Certains dossiers chauds concernant le mercato parisien pourraient être abordés. Dans le sens des arrivées mais aussi concernant certains éventuels départs. Parmi les noms annoncés potentiellement partants et scrutés par la presse étrangère, ceux d'Edinson Cavani, Thomas Meunier ou Layvin Kurzawa » explique la radio, pour qui l’arrivée de l’Emir à Paris devrait faire avancer le mercato du PSG.