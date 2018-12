PSG : L'aveu de Mbappé sur ses ambitions pour 2019

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions, Foot Mondial.

À l'approche de l'année 2019, Kylian Mbappé a évoqué ses deux prochains grands objectifs sous le maillot du Paris Saint-Germain.

En 2018, Kylian Mbappé a touché le graal. Sacré champion du monde avec l'équipe de France l'été dernier, l'attaquant de 20 ans a finalement été récompensé de ses efforts en remportant le premier Trophée Kopa de l'histoire. Une juste récompense pour le prodige du football tricolore, qui brille également de mille feux dans le club de la capitale. Mais le natif de Bondy ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Puisqu'en 2019, Mbappé aura deux buts bien précis : aller loin en Ligue des Champions avec le PSG et se rapprocher encore un peu plus du Ballon d'Or.

« La Ligue des Champions ? C’était une poule très relevée avec des équipes du top niveau européen, mais c’est la nature même de la Ligue des Champions. Il s’agit là de la plus grande compétition européenne. Nous avons dû être solides au San Paolo de Naples. Le Ballon d'Or l'an prochain ? En ce qui concerne le Ballon d’Or, je n’en fais pas une obsession. Je préfère me concentrer sur le terrain, donner le maximum, être performant et tout faire pour m’améliorer », a lancé, dans La Gazzetta dello Sport, Mbappé, qui pense donc d'abord au collectif, vu qu'il sait très bien que le podium du Ballon d'Or ne sera possible qu'en cas de victoire de Paris en Coupe d'Europe.