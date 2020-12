PSG : L'aveu choc, le Barça affirme discuter avec Mbappé

Dans : PSG.

Malgré un énorme forcing, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat en faveur du Paris Saint-Germain.

Lié au club de la capitale jusqu’en juin 2022, l’attaquant du PSG et de l’Equipe de France ne souhaite pas se précipiter. Kylian Mbappé veut des garanties quant au projet sportif du club parisien avant de s’engager sur le plus long terme. La prolongation de Neymar ou l’éventuelle signature de Lionel Messi seraient des signes positifs pour l’ancien Monégasque, dont le nom est par ailleurs associé avec beaucoup d’insistance du côté de l’Espagne. Le Real Madrid de Zinedine Zidane courtise le génie français depuis de longs mois. C’est également le cas de certains candidats à la présidence du FC Barcelone…

Selon les informations du Mundo Deportivo, le candidat Emili Rousaud aimerait notamment faire un incroyable coup double sur le marché des transferts en s’octroyant les services de Kylian Mbappé et d’Erling Haaland. Avec quel argent ? Chacun est en droit de se poser la question. Interrogé par Radio Estadio, celui qui sera le vice-président du Barça en cas de victoire de Rousaud a lâché quelques bribes d’indices. « Le cas Haaland est sous contrôle. Nous connaissons toutes les conditions et si le signons, j'appelle Mino Raiola le lendemain. Nous avons fait des progrès avec Mbappé. Si nous y arrivons, Messi sera heureux de rester » a lancé Josep Maria Minguella. Reste maintenant à voir s’il s’agit de véritables révélations à prendre au sérieux, ou d’un simple bobard électoral, ce qui est fort probable. Car pour rappel à ce jour, le FC Barcelone n’est même pas en mesure de payer 5 à 10 ME à l’Olympique Lyonnais pour le transfert de Memphis Depay. On imagine donc très mal comment des cadors tels que Mbappé ou Haaland, estimés à plus de 100 ME sur le marché des transferts, pourraient rejoindre la Catalogne.