PSG : L'attitude très classe du Paris SG en Coupe de France

Dans : PSG.

Recevoir le PSG est toujours un grand évènement en Coupe de France. Même pour Pau, leader du National et très concentré sur la montée en Ligue 2.

Il faut dire que club palois vient de faire un bel exploit au tour précédent en sortant Bordeaux après prolongation, et se paye donc le luxe d’accueillir le PSG. Mais encore faut-il que cette rencontre se déroule bien au stade du Hameau le mercredi 29 janvier prochain. Et ce n’est pas gagné puisque la Fédération a de sérieux doutes. Tout d’abord l’état du terrain, catastrophique face à Bordeaux puisque c’est sur cette même pelouse qu’évolue la Section Paloise en rugby, et les deux sports font rarement bon ménage pour les terrains.

Ensuite, concernant la sécurité, sachant que des incidents ont eu lieu lors de la rencontre face à Bordeaux, et que le PSG attire donc encore plus. Si la fédération a de sérieuses réserves sur les normes de sécurité, le Paris Saint-Germain joue en tout cas le jeu. Selon France Bleu, les dirigeants parisiens ne poussent pas du tout à un déplacement du match dans un stade plus « confortable » comme Toulouse ou Biarritz, et préparent déjà la rencontre à venir de la fin du mois pour qu’elle se déroule à Pau. Une bienveillance appréciée par les dirigeants palois, lesquels ont appris dans la journée de mardi que cette rencontre devrait, sauf improbable retournement de situation, se jouer dans leur stade du Hameau malgré la qualité moyenne de la pelouse.