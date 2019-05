PSG : L'Atlético veut piocher à Paris au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Auteur d’une excellente saison, Rodri Hernandez a de grandes chances de quitter l’Atlético de Madrid cet été.

Un an seulement après son arrivée en provenance de Villarreal pour zéro euro, l’Espagnol de 22 ans est dans le viseur de Manchester City, qui cherche un joueur capable de concurrencer Ferandinho au poste de milieu défensif. Les négociations sont plutôt bien avancées, et c’est donc fort logiquement que l’Atlético de Madrid se penche déjà sur la succession de Rodri au milieu de terrain. Et à en croire les informations du journal AS, c’est au Paris Saint-Germain que Diego Simeone pourrait piocher.

Effectivement, le média madrilène nous apprend que le technicien argentin apprécie tout particulièrement le profil d’Adrien Rabiot, lequel sera libre de tout contrat le 30 juin prochain. Egalement dans le viseur de Manchester United et de la Juventus Turin au mercato, l’international tricolore ferait quasiment l’unanimité à Madrid, notamment en raison de son expérience importante sur la scène européenne, en dépit de son jeune âge (24 ans). Reste maintenant à savoir si les dirigeants des Colchoneros parviendront à trouver un accord avec la mère et agent d’Adrien Rabiot. Là où Barcelone, le Real, le Bayern, Tottenham ou encore la Juve ont échoué et/ou abandonné.