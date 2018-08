PSG : L'Atlético assume, Paris doit faire pleuvoir les millions

Dans : PSG, Mercato, Liga.

La presse espagnole ne porte pas vraiment le PSG dans son cœur depuis l’épisode Neymar, qui a décidément fâché beaucoup de monde de l’autre côté des Pyrénées.

Le constat s’effectue une nouvelle fois ce vendredi, avec un message sans pitié pour Filipe Luis, qui souhaite rejoindre le PSG, mais n’ira pas au clash pour cela. Autant dire que les deux clubs vont devoir trouver un terrain d’entente pour le transfert, à un prix qui devra satisfaire l’Atlético Madrid. Et c’est bien le message très imagé envoyé par AS sur sa Une, pour qui le club madrilène a fait comprendre à son défenseur que le deal était le suivant : « Ramène l’argent et tu pars ».

Autrement dit, le Brésilien va devoir convaincre Paris de faire une grosse offre pour récupérer un joueur de 33 ans qui n’a qu’une année de contrat restante. Des conditions qui ne devraient pas, à la base, pousser vers un transfert très élevé. Mais la détermination des Madrilènes fait qu’ils espèrent toucher quasiment 30 ME avec ce départ, alors que le PSG était plutôt proche de proposer 15 ME. De nouvelles discussions entre les deux clubs sont prévues ce dimanche, mais pour le moment, l’écart semble difficile à boucher en peu de temps.