PSG : L'Atlético abat sa dernière carte pour enrôler Cavani !

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain n’a pas envie de voir Cavani partir gratuitement en fin de saison, sachant que la somme de 64 ME a été déboursée pour le faire venir de Naples en 2013.

Mais il y a des limites aux négociations et le PSG l’a facilement démontré dans ce dossier. En effet, ce n’est pas un mystère que l’Atletico de Madrid cherche à recruter l’attaquant parisien en juin prochain. Avec la possibilité de devancer un peu l’appel si un accord venait à être trouvé dès le mois de janvier, alors que le club espagnol se doit de recruter un attaquant pour la deuxième partie de saison. Mais avec une telle offre, les Matelassiers n’avaient aucune chance.

En effet, l’émission spécialisée El Chiringuito révèle que le PSG a reçu une offre de transfert d’un montant de 5 ME pour boucler cette opération en janvier. Leonardo l’a déchirée en quelques instants, rappelant à l’Atletico Madrid que les négociations débutaient plutôt autour de 30 ME. S'il aurait pu être tentant pour le club espagnol de rompre les discussions, il semblerait qu'un espoir de boucler l'opération en janvier demeure présent à Madrid. Et pour cause, Paris-United révèle ce mardi que des dirigeants de l'Atlético dont le directeur général Miguel Angel Gil Martin sont actuellement au siège du PSG afin de poursuivre les négociations avec Leonardo au sujet d'Edinson Cavani. Reste à voir si cette fois, un accord satisfaisant pour les deux parties pourra être trouvé...