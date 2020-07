PSG : L'Atalanta a un doute énorme avant le choc contre Paris

Dans : PSG.

Mardi soir, l’Atalanta Bergame a encore frappé fort en Série A en balayant Brescia (6-2) avec une équipe largement remaniée.

Plus que jamais, la formation de Gian Piero Gasperini est la meilleure attaque italienne, avec 93 buts inscrits cette saison. Un chiffre assez dingue, qui a de quoi inquiéter le Paris Saint-Germain avant le quart de finale de la Ligue des Champions à Lisbonne. Mais dans les rangs de l’Atalanta, on est très loin de fanfaronner, à un mois de cette échéance très importante. Et pour cause, l’entraîneur italien de 62 ans aborde ce rendez-vous avec de gros doutes, notamment sur la différence de niveau physique et de rythme entre les deux équipes. Qui sera avantagé, l’Atalanta qui aura enchaîné 13 matchs de Série A, ou le Paris Saint-Germain qui n’aura disputé que deux finales de coupe ?

« Nous nous préparons pour le Paris Saint-Germain, mais nous n'allons pas gérer parce que cela ne nous plaît pas. Il reste encore beaucoup de bons matchs à jouer en championnat. Tout n'est pas encore joué mathématiquement pour atteindre les objectifs et nous voulons aussi jouer cette deuxième ou troisième place, ce ne sera pas facile mais nous essaierons de faire de notre mieux. Evidemment, nous essaierons d'arriver au meilleur de notre forme pour le match contre le PSG en août. Je ne sais pas s'il vaut mieux arriver en ayant joué 13 matchs ou seulement deux finales de coupe comme ce sera le cas pour eux. Je ne pense pas que nous allons nous lasser parce que nous jouons tous les trois jours. C'est un rendez-vous important pour les deux équipes. Les cinq remplacements sont sans aucun doute un avantage, je crains seulement un peu de malchance parce que je ne sais pas si nous aurions le temps pour récupérer » a commenté l’entraîneur de l’Atalanta, qui aborde ce rendez-vous face au PSG avec une bonne dose de doutes.