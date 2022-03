PSG : L'ASSE candidate pour Junior Dina Ebimbe

Dans : PSG, ASSE.

Par Mehdi Lunay

Dans un effectif pléthorique riche en stars, le PSG doit aussi gérer tous les jeunes issus de son centre de formation. C'est le cas d'Eric Junior Dina-Ebimbe, le milieu de 21 ans, qui pourrait être prêté pour prendre de l'expérience. L'ASSE est déjà sur le coup.

Il n'est jamais facile pour un jeune joueur de s'épanouir dans un club aussi ambitieux que le PSG. Souvent actif sur le mercato comme cela devrait être le cas l'été prochain, les Parisiens visent toujours plus de grands joueurs pour remporter la ligue des champions. Dans ce contexte, les jeunes pousses du centre de formation sont un peu délaissés et partent à terme du club. Ce fut le cas pour Christopher Nkunku, Kingsley Coman entre autres, lesquels performent en Europe maintenant. Le PSG ne veut pas reproduire cela et tient à mieux gérer ses jeunes. Eric Junior Dina-Ebimbe en fait partie. Le jeune milieu de 21 ans est un joueur prometteur, déjà appelé en espoirs, sur lequel le club parisien aimerait capitaliser dans le futur.

L'ASSE veut Dina-Ebimbe en prêt pour cet été

La meilleure alternative pour permettre au PSG de faire progresser Dina-Ebimbe et lui offrir du temps de jeu sans bousculer son onze type reste le prêt, en priorité en Ligue 1. Cela tombe bien, l'ASSE est intéressé par ce jeune talent. Les Verts manquent de liquidités et ils ne rechigneront pas à prendre un jeune du PSG en prêt, eux qui ont déjà recruté Adil Aouchiche au sein du club parisien.

L'#ASSE a approché l'entourage de Junior #DinaEbimbe (21 ans ), pour un éventuel prêt la saison prochaine.



Le milieu du #PSG devrait normalement prolonger avant d'être prêté. ✍️ pic.twitter.com/5aBwOVoESR — 𝗔𝗰𝘁𝘂𝗦𝗮𝗶𝗻𝘁𝗲́ 💚 (@actusainte) March 29, 2022

Le club stéphanois prépare déjà ce dossier, puisque l'on évoque les premiers contacts avec l'entourage du joueur du côté d'ActuSainté. Il s'agirait d'un prêt d'un an pour la saison prochaine qui se réaliserait après que Dina-Ebimbe ait prolongé avec le PSG. Le jeune homme de 21 ans a un contrat qui court jusque juin 2023 avec le club parisien. Une opération qui serait bénéfique pour les trois parties et permettrait à la Ligue 1 de pouvoir enfin connaître le jeune milieu parisien.