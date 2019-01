PSG : L'arbitre du match Paris-Rennes sanctionné ?

Dans : PSG, Ligue 1, Rennes.

Arbitre du match PSG-Rennes, Karim Abed a, malheureusement pour lui, eu la vedette lors de cette rencontre du dimanche soir en direct sur Canal+. A la 33e minute, Mbaye Niang, l'attaquant du club breton, a découpé Thilo Kehrer, la cheville du joueur parisien pliant spectaculairement mais heureusement sans rompre. Et même après avoir vu les images de la VAR, pourtant impressionnantes, et à la surprise générale, l'arbitre n'a pas expulsé l'attaquant qui était tout de même averti. Une séquence assez incroyable qui laisse même les autres arbitres sans voix.

Saïd Ennjimi avoue qu'il ne peut pas expliquer ce mauvais choix de Karim Abed. « Je ne comprends absolument pas cette décision et je n'ai pas d'explication rationnelle. Au niveau de l'interprétation, je pense qu'au départ les assistants vidéo n'ont pas assez insisté sur la nécessité absolue de mettre le rouge et ont donc été un peu trop mi-figue, mi-raisin, ce qui constitue déjà un problème. Mais après, bien sûr, le fait que M. Abed a maintenu sa décision après avoir vu les images est encore plus difficile à comprendre. Ce qui me me rend le plus dingue, c'est le fait même qu'il y ait eu un doute ! Car avant l'existence du VAR, on travaillait ces situations inlassablement en stage pour ne pas être pris au dépourvu », explique, dans L'Equipe, l'ancien arbitre français. Reste à savoir ce que décidera la commission de discipline de la LFP, qui va probablement se saisir de l'affaire concernant Mbaye Niang, et surtout la commission des arbitres, même si cette dernière n'est pas du genre à punir ses hommes.