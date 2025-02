PSG ‍: L’Arabie Saoudite lâche 200 ME pour Luis Campos

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Alors que son contrat expire en juin prochain, Luis Campos ne parvient pas à s’entendre avec le Paris Saint-Germain pour une prolongation. Sa situation attire du beau monde sur le marché. En plus de ses courtisans de Premier League, le conseiller sportif intéresse l’Arabie Saoudite, prête à mettre le paquet pour arracher sa signature.

Si Luis Enrique récolte la majeure partie des louanges, le Paris Saint-Germain a bien conscience que la réussite de son projet vient d’un binôme. L’entraîneur espagnol forme un duo efficace avec Luis Campos qui a largement contribué à la construction de l’effectif. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le président Nasser Al-Khelaïfi, après la prolongation du technicien annoncée il y a près de trois semaines, espère obtenir celle du conseiller sportif. Mais les discussions durent depuis des mois et aucun accord n’a été trouvé jusqu’ici.

Manifestement, Luis Campos, qui fait l’unanimité en interne, ne valide pas les conditions proposées par le Paris Saint-Germain. Le Portugais s’avance donc vers la fin de son contrat en juin prochain. Et sa situation commence à attirer l’attention. On parlait récemment d’approches venues d’Angleterre, plus précisément de Chelsea et Arsenal. Mais le club francilien devra également se méfier de l’Arabie Saoudite. Selon les informations de Football Transfers, le gouvernement saoudien a fait une sacrée proposition à Luis Campos.

Un projet ambitieux et lucratif

Le pays hôte de la Coupe du monde 2034 a demandé au spécialiste mercato de bâtir une sélection nationale compétitive pour la compétition tant attendue. L’ancien dirigeant de l’AS Monaco et du LOSC serait ainsi chargé de créer une académie pour former de jeunes joueurs, dont les plus talentueux pourraient être réunis au sein d’un même club de Saudi Pro League. Un projet ambitieux qui permettrait à Luis Campos de toucher 200 millions d’euros sur un contrat de 10 ans ! Autant dire que cette offre ne facilite pas les plans du Paris Saint-Germain.