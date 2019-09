PSG : L'ancien médecin du PSG envoie le Qatar au tribunal

Dans : PSG, Ligue 1.

Médecin historique du Paris Saint-Germain, qu'il a quitté en juin dernier poussé vers la sortie par les dirigeants du club de la capitale qui n'étaient plus réellement d'accord avec lui, le Dr Eric Rolland n'en restera pas là. En effet, alors que certains affirmaient qu'il avait démissionné du PSG, ce n'est pas le cas, et le médecin a pris un avocat qui a déjà eu affaire avec, ou plutôt contre, le club de la capitale en la personne de Maître Jean-Jacques Bertrand. Ce mardi, un premier rendez-vous de conciliation avait lieu entre les différentes parties devant la commission de la Ligue de Football Professionnel, mais selon France-Football, aucune solution amiable ne paraît possible entre les dirigeants du PSG et celui qui réclame ce qu'il estime être son dû.

L'affaire va donc suivre son cours comme cela a été le cas récemment pour Adrien Rabiot et Hatem Ben Arfa. Mais compte tenu de son statut spécifique de médecin du Paris Saint-Germain, le Dr Eric Rolland a également décidé de saisir la commission médicale de la Fédération Française de Football, là aussi pour tenter une conciliation. Un premier rendez-vous aura lieu pour tenter de parvenir à un accord amiable le 9 octobre prochain. Carte Vitale ou pas, l'ordonnance pourrait être salée pour le PSG.