PSG : L'amour va revenir, Neymar charme Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Cet été, Neymar a indiscutablement été l’agitateur n°1 du mercato au Paris Saint-Germain. Et pour cause, pas un jour ne passait sans que le nom de Neymar ne revienne. Déterminé à quitter la France pour retourner au FC Barcelone, le Brésilien n’a finalement pas obtenu gain de cause, ce qui l’a placé dans une situation inconfortable vis-à-vis des supporters du PSG. Ces derniers lui ont d’ailleurs témoigné leur mécontentement en le sifflant lors de son retour à la compétition face à Strasbourg. Mais grâce à des prestations abouties et à un bon état d’esprit, Neymar a calmé la gronde.

Interrogé par le média Otro, il est revenu sur sa relation avec les supporters du PSG. « Oui, c’est reparti. L’amour va revenir, j’espère. C’est normal. Je comprends ce qu’ils ressentent. J’essaie de comprendre ce qui leur passe par la tête, mais je leur demande de me comprendre aussi. Quand tu n’es pas heureux, quel que soit le travail que tu fais, tu essaies de partir, de travailler ailleurs, de changer de métier, pour trouver ton bonheur. C’est ce que j’ai voulu faire. Mais finalement, je suis resté. Et comme je l’ai dit, je ferai de mon mieux. D’où la comparaison entre un homme et une femme. On se dispute, ça fait partie de la relation. On se dispute, puis on fait la paix et l’amour revient » a prévenu le n°10 de Paris, prêt à tout donner pour le club de la capitale française cette saison.