PSG : Kylian Mbappé transféré au Real Madrid, AS voit flou !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Kylian Mbappé a beau avoir prévenu il y a deux semaines qu'il était fermement décidé à rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine et qu'il était déterminé à réussir sous le maillot du club de la capitale, le presse madrilène n'en démord pas, la star française du PSG rejoindra le Real Madrid lors du prochain mercato. Ce samedi, AS remet le couvert et explique pourquoi tout indique que Kylian Mbappé évoluera chez les Merengue sous les ordres de Zinedine Zidane dès la saison 2019-2020.

Le quotidien sportif espagnol développe évidemment des arguments qui vont dans son sens, y compris en mettant la réalité à sa sauce. « La jeunesse est de son côté et des membres de la famille de Kylian Mbappé ont déjà fait allusion à un déménagement dans la capitale espagnole dans des propos repris par le Journal du Dimanche. Le joueur est également frustré par l'attitude du PSG après que l'attaquant ait été condamné à une amende de 180.000 euros pour s'être présenté en retard lors de la mise en place tactique de Thomas Tuchel (Ndlr : Amende consécutive au match OM-PSG à l’automne). Cela intervient peu de temps après une nouvelle élimination précoce en Ligue des champions du géant de Ligue 1, une élimination qui empêchera Kylian Mbappé de prétendre à des récompenses individuelles en fin d’année. La récente décision du TAS contraindra la France à renoncer aux talents et à équilibrer ses comptes à hauteur de 150 ME. Mbappé et Neymar, étant cités par les analystes comme deux joueurs susceptibles de partir au mercato », explique le quotidien AS, qui mélange la décision du Tribunal Arbitral du Sport, favorable au Paris Saint-Germain, et celle du fair-play financier qui a demandé au PSG de ne plus intégrer la totalité du contrat marketing avec QTA. Autrement dit, Kylian Mbappé au Real Madrid, ce n'est pas fait...