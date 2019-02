PSG : Kylian Mbappé se chambre tout seul avec ses 100 buts

Dans : PSG, Ligue 1.

Kylian Mbappé n'a laissé le soin à personne de s'auto-troller en annonçant ce samedi qu'il avait marqué à l'occasion de la dernière séance de travail du Paris Saint-Germain avant le déplacement à Saint-Etienne son 100e but à l'entraînement. Et le champion du monde de poser avec un maillot à son nom floqué du nombre 100. « 100 buts à l’entraînement 💯 Ouais le ridicule ne tue pas », a lancé, via son compte Twitter, Kylian Mbappé, dont on sait qu'effectivement il compte aussi ses buts à l'entraînement.