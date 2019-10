PSG : Kylian Mbappé sans doute préservé à Bruges

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain affronte le FC Bruges dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des Champions. Et tandis que Kylian Mbappé et Edinson Cavani étaient attendus titulaires au coup d’envoi, il semblerait finalement que Thomas Tuchel ait la volonté de ne prendre aucun risque avec ses deux attaquants, à cinq jours du classique contre l’Olympique de Marseille. Ainsi selon L’Equipe, le Français et l’Uruguayen débuteront sur le banc, au profit de Mauro Icardi et d’Eric-Maxim Choupo-Moting.

Le onze probable du PSG selon L’Equipe : Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Verratti, Marquinhos, Herrera, Di Maria, Choupo-Moting, Icardi