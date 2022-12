PSG : Kylian Mbappé déjà de retour à l'entraînement !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Moins de 72 heures après la finale du Mondial 2022 au Qatar, et à la surprise générale, Kylian Mbappé est arrivé ce mercredi au Camp des Loges pour retrouver ses coéquipiers du PSG.

On l'avait quitté avec la mine sombre lundi soir du côté de la place de la Concorde lors du rendez-vous entre les supporters de l'équipe de France, mais visiblement l'attaquant tricolore du Paris Saint-Germain n'a visiblement pas de temps à perdre. Alors que l'on évoquait la possibilité pour Kylian Mbappé de prendre deux semaines pour se remettre de son incroyable performance lors de la Coupe du Monde, le numéro 7 du PSG est arrivé à 10 heures au Camp des Loges et les champions de France ont confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une visite de courtoisie avant de partir prendre des vacances. « Kylian Mbappé de retour à l’entraînement ce mercredi », annonce officiellement le PSG. Un retour qui a fait bondir de joie les fans parisiens.

Mbappé n'a pas de temps à perdre

En effet, pour de nombreux supporters, ce retour du meilleur buteur du Mondial 2022 trois jours après la finale perdue contre l'Argentine démontre son énorme motivation. « J’ai prévenu que cette finale perdue allait transformer Mbappé en un monstre du football. Alors que tous les médias annonçaient un retour en 2023, Mbappé est déjà de retour pour travailler. Un nouveau Kylian encore plus fort arrive, RESPECT TOTAL », « INCROYABLE espérant que cette mentalité soit transmis à tt l'équipe rappelons quand même que la finale c'était avant-hier », « Les brésiliens et espagnols qui pleurent encore et sont en dépression .,, qui ont eu 20j de repos !! Lol », « Il va être déchaîné tout le reste de la saison mdr », l'enthousiasme est total sur les réseaux sociaux chez les fans du Paris Saint-Germain.