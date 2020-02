PSG : Kylian Mbappé condamné à 2 ans ferme par le Qatar ?

Dans : PSG.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2022, Kylian Mbappé sait que le club français veut le prolonger. Mais il aurait également été informé d'un choix radical des dirigeants qataris.

L’avenir de Kylian Mbappé suscite bien des rumeurs, le champion du monde français du Paris Saint-Germain ayant notamment mis de l’huile sur le feu samedi dernier. Après avoir montré sa colère de céder sa place à Mauro Icardi contre Montpellier, Kylian Mbappé avait liké des photos de joueurs madrilènes après la victoire du Real Madrid dans le derby face à l’Atlético. Une semaine plus tard, Marca affirme savoir pourquoi l’attaquant tricolore a piqué un coup de sang et a ainsi provoqué ses dirigeants. En effet, alors que Leonardo et Nasser Al-Khelaifi espèrent toujours pouvoir prolonger Kylian Mbappé, du côté de Doha on a envoyé un signal de fermeté.

Le média sportif espagnol indique ce samedi que l’Emir aurait fait savoir au clan Mbappé que même si ce dernier refuse de renouveler son engagement au PSG, alors toutes les propositions de transfert seront refusées jusqu’en 2022. Autrement dit, le Paris Saint-Germain serait prêt à laisser partir Kylian Mbappé libre plutôt que de le céder au Real Madrid ou ailleurs. De l’autre côté des Pyrénées, on surnomme souvent le PSG de « Prison Saint-Germain », tant le club de la capitale ne fait pas de cadeau à ses joueurs. Mais il semble tout de même étonnant que les dirigeants du Paris SG aillent jusqu’à se priver d’une montagne d’or juste pour montrer à Kylian Mbappé qu’il ne fait pas la loi.