PSG ‍: Kvaratskhelia va qualifier Paris, Liverpool est prévenu

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir à Liverpool, le PSG joue sa saison. Le club de la capitale doit impérativement battre les Reds pour espérer se qualifier en quarts de finale de la compétition.

Le PSG espère réaliser un exploit majeur ce mardi soir à Anfield Road et ainsi se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Battus 1 but à 0 contre le cours du jeu à l'aller au Parc des Princes, les joueurs de Luis Enrique sont plus revanchards que jamais. S'il y a bien un élément du PSG qui veut bousculer Liverpool, c'est Khvicha Kvaratskhelia. Le crack géorgien avait réalisé une très belle partition il y a quelques jours face aux Reds mais a manqué de réussite. Ce mardi soir, il sera plus que déterminé pour aider le Paris Saint-Germain à prendre la qualification. D'autant qu'il a tout particulièrement écouté les conseils de Luis Enrique, qui avait réalisé la remontada avec le Barça face... au PSG en 2017.

Kvaratskhelia grand fan de Luis Enrique

Ce lundi en conférence de presse, l'ancien du Napoli a en effet indiqué concernant son entraineur : « Ce sera le match le plus important de notre saison, c'est la Ligue des champions. On veut être dans la compétition le plus longtemps possible. Tous les matchs sont en même temps mais à Liverpool, après avoir perdu 1-0, c'est le match le plus important. Luis Enrique nous a raconté beaucoup d'histoires de match retour. Il nous dit qu'on doit être concentrés sur notre jeu, que tout est possible. Il a vécu beaucoup de rencontres comme ça, il connaît ça mieux que nous, c'est pour ça qu'il est notre coach ». Selon les derniers échos, Kvaratskhelia sera accompagné contre Liverpool d'Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Deux joueurs également en forme qui ont un message à faire passer aux Reds.