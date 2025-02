PSG ‍: Kvaratskhelia n'aura aucun cadeau à Paris

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Recruté par le PSG pour 70 millions d’euros cet hiver, Khvitcha Kvaratskhelia monte doucement en régime. Et même si la star napolitaine n’est pas encore au top, sa réussite dans la capitale ne fait aucun doute pour Luis Enrique.

Il l’attendait, Khvitcha Kvaratskhelia a marqué son premier but avec le Paris Saint-Germain vendredi soir contre Monaco. Recrue star du mercato hivernal dans la capitale, l’international géorgien a été acheté pour 70 millions d’euros par le PSG, convaincu par le potentiel de l’ailier de 23 ans. Ses débuts n’ont pas été tonitruants avec des prestations discrètes jusqu’à présent. Mais face à Monaco, « Kvara » a indiscutablement réalisé son meilleur match de la saison, avec un superbe but à la clé dans son pur style de dribbleur. Dans son édition du jour, L’Equipe revient justement sur les débuts timides de l’ancien Napolitain.

Le quotidien national confie qu’en interne, l’optimisme est total et que l’on souhaite laisser du temps à Khvitcha Kvaratskhelia pour s’adapter. « Exigeant avec certains cadres, Luis Enrique ne lui met pas de pression - pour l'heure - et lui laisse le temps de s'acclimater, car il le voit comme un renfort à longue visée » indique notamment le journal, qui nous apprend par ailleurs que Kvara est très discret dans le vestiaire du PSG pour l’instant. Star au caractère bien trempé à Naples ou avec la Géorgie, l’ailier sait qu’il a franchi un cap dans sa carrière en signant à Paris et respecte les codes ainsi que l’équilibre du vestiaire.

Kvaratskhelia sur la pointe des pieds au PSG

« Même s'il était une star à Naples et en sélection, il n'arrive pas en terrain conquis et sait où il a mis les pieds. La seule garantie qu'il a reçue est qu'il aura du temps de jeu, beaucoup, mais il a été prévenu aussi en amont qu'il serait aligné à toutes les sauces pour trouver la bonne formule collective » concluent par ailleurs nos confrères José Barroso et Arnaud Hermant. Autrement dit, comme tous les autres joueurs de l’effectif, Khvitcha Kvaratskhelia va goûter à tous les postes et n’aura pas automatiquement la primeur du couloir gauche dans les choix de Luis Enrique. Peu importe pour le Géorgien, bien décidé à se fondre dans le collectif parisien comme il l’a fait contre Monaco, alternant entre le couloir gauche et la pointe de l’attaque, une polyvalence qui ne lui a pas empêché d’inscrire son premier but au PSG. Le premier, espérons-le pour lui, d’une longue série.