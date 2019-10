PSG : Kurzawa, sa dernière sortie lui a été fatale

Dans : PSG, Ligue 1.

Doubure de Juan Bernat depuis le début de la saison, Layvin Kurzawa ne figurait pas dans le groupe de vingt joueurs retenus par Thomas Tuchel pour affronter l’Olympique de Marseille dimanche soir au Parc des Princes. Et pour cause, l’international tricolore n’est plus jugé au niveau par le technicien allemand, lequel lui préfère désormais le défenseur central de formation Abdou Diallo pour combler une éventuelle absence de Juan Bernat. Une décision que Layvin Kurzawa aurait bien du mal à accepter. En effet, Le Parisien indique que l’ancien défenseur de l’AS Monaco ne parvient plus à comprendre son entraîneur et s'agace fortement de son sort, estimant que ses efforts mériteraient d’être récompensés.

En parallèle, Paris-United indique que Thomas Tuchel n’est plus enclin à donner une nouvelle chance à Layvin Kurzawa. En effet, la patience de l’Allemand avec Layvin Kurawa aurait atteint ses limites et désormais, Thomas Tuchel, conscient que l’international français fera ses valises en juin prochain, ne souhaiterait plus du tout s’appuyer sur lui. Pour rappel, le défenseur gauche du Paris Saint-Germain avait accumulé du temps de jeu début octobre avec des matchs face à Reims, Bordeaux puis une entrée très délicate à Nice qui semble lui avoir coûté définitivement sa place. A chaque fois, il avait déçu son entraîneur, visiblement désespéré par un cas qu’il préfère abandonner.