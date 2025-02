PSG ‍: Kolo Muani victime d'une grave injustice

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Randal Kolo Muani se régale depuis son arrivée à la Juve cet hiver en provenance du PSG. Pour certains observateurs, Luis Enrique est clairement responsable de l'échec du Français sous les couleurs franciliennes.

Le PSG de Luis Enrique est bien parti cette saison pour tenter de rafler tous les trophées. L'Espagnol a récemment fait des choix forts au mercato. Des joueurs importants sont partis, à l'image de Randal Kolo Muani. Le vice-champion du monde ne se sera jamais vraiment adapté aux principes de jeu de Luis Enrique. Résultat, RKM est parti du côté de la Juventus. Pour l'instant en prêt, même si la Vieille Dame est déjà très chaude à l'idée de s'attacher les services de l'ancien Nantais de manière permanente. Pour certains observateurs, comme Christophe Dugarry, Luis Enrique est responsable de l'échec avec Kolo Muani au PSG, lui qui a préféré d'autres joueurs en étant largement plus patient.

Luis Enrique grand coupable ?

Sur l'antenne de RMC, le consultant n'a en effet pas été tendre avec Luis Enrique et son management : « Quand tu es entraineur, ton rôle c’est aussi de faire progresser tes joueurs, en les mettant dans les meilleures conditions. L’impression que j’ai, c’est qu’il n’a pas mis suffisamment en confiance Kolo Muani, qui aurait mérité. C’est un garçon irréprochable, à chaque fois qu’il est rentré, il a amené quelque chose à l’équipe. Il a été décisif dans un contexte hyper défavorable. Le garçon a très vite senti qu’il ne ferait pas partie des petits papiers de Luis Enrique. Luis Enrique a été beaucoup moins patient avec lui qu’il ne l’a été avec Dembélé et on voit le résultat aujourd’hui de Dembélé…

Il a trimballé Kolo Muani un coup à gauche, un coup à droite, et il n’a jamais apprécié les rôles dans lesquels il le mettait. Je trouve qu’on voit toute la différence aujourd’hui. (...) Kolo Muani n’est pas devenu très bon à la Juve du jour au lendemain. (...) Il sait marquer des buts, courir, faire des efforts, défendre… Il lui manquait de la confiance, comme il en a manqué à Dembélé pendant des mois et des mois ». A la Juve, Thiago Motta fait totalement confiance à RKM, qui lui a bien rendu depuis son arrivée. Ce dimanche soir face à l'Inter, le Français aura encore été décisif, délivrant la passe décisive pour le seul but du match signé Francisco Conceiçao.