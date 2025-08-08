PSG ‍: Kolo Muani ou Ramos, Newcastle a 80 ME à dépenser

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Toujours en désaccord avec la Juventus Turin, le Paris Saint-Germain a d’autres options pour l’avenir de Randal Kolo Muani. L’une d’entre elles mène à Newcastle qui a coché le nom de l’attaquant français, mais aussi celui de son coéquipier Gonçalo Ramos.

Sur le point de conclure les arrivées de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi, le Paris Saint-Germain va faire le bonheur de Luis Enrique. L’entraîneur parisien pourra compter sur ces deux recrues avant la Supercoupe d’Europe face à Tottenham mercredi. Un ou deux départs supplémentaires et l’Espagnol sera définitivement comblé. On se doute que le technicien se passerait bien des services de Gianluigi Donnarumma dont la présence en tant que gardien remplaçant peut créer des tensions dans son vestiaire.

Newcastle se rabat sur Kolo Muani

Quant à Randal Kolo Muani, rien n’a changé depuis son départ en prêt à la Juventus Turin l’hiver dernier. Son profil ne correspond pas aux attentes du coach qui avait fini par l’écarter en première partie de saison. Le Paris Saint-Germain souhaite toujours s’en débarrasser. Mais après des semaines de négociations, aucun accord n’a été trouvé avec la Vieille Dame. Les Bianconeri ne parviennent pas à s’entendre avec les Parisiens sur les conditions d’un prêt avec option d’achat. De son côté, l’attaquant français commence probablement à trouver le temps long, lui qui vient de reprendre l’entraînement avec le champion d’Europe.

🚨⚫️⚪️ Newcastle United is in concrete talks with striker Randal Kolo Muani (26/🇫🇷). The PSG forward is now top of the #NUFC shortlist after Benjamin Šeško decided to join Manchester United.



Newcastle have other options too with Ramos, Watkins and Jackson. @Plettigoal… — Patrick Berger (@berger_pj) August 8, 2025

Alors même s’il donnait jusqu’ici la priorité à la Juventus Turin, Sky Sport Allemagne révèle des discussions en cours entre Randal Kolo Muani et Newcastle. Les Magpies, finalement recalés par Benjamin Sesko qui a choisi Manchester United, se sont rabattus sur l’ancien joueur du FC Nantes. On sait que le club anglais a les moyens de satisfaire le Paris Saint-Germain puisque son offre pour l’attaquant du RB Leipzig atteignait les 80 millions d’euros. A noter que Newcastle étudie des pistes alternatives, à savoir Ollie Watkins, Nicolas Jackson et un certain Gonçalo Ramos que le club francilien ne retiendra pas forcément. Ces plans B pourraient être utiles sachant que le journaliste Fabrizio Romano place toujours la Juventus Turin en pole pour Randal Kolo Muani.