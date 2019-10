PSG : Kimpembe voulait en mettre 8 à l’OM

Dans : PSG, Ligue 1, OM.

De nouveau titulaire très régulièrement, Presnel Kimpembe a été impressionnant de solidité et de maitrise dans la relance lors du Classique de dimanche face à l’OM.

Le défenseur central va devoir faire attention à ne pas retomber dans ses travers, comme ce fut le cas lors d’une deuxième partie de saison dernière complètement manquée. Entre sa vidéo d’excuses après Manchester United et ses performances trop présomptueuses, il n’avait pas été épargné par les supporters. Mais au moins, ces derniers savent que le roc parisien ne banalise pas le choc face à Marseille. La preuve avec cette déclaration qui souligne que Kimpembe voulait à tout prix voir son équipe continuer d’empiler les buts au Parc des Princes, ce qui n’a pas été le cas en seconde période.

« C’était un bon travail d’équipe et dommage qu’on se soit un peu relâché en deuxième mi-temps. On a géré un petit peu mais on aurait dû faire les rouleaux compresseurs et concrétiser le reste de nos occasions. On aurait dû enfoncer le clou », a pesté le champion du monde français, pour qui réaliser une telle seconde période aurait permis d’humilier encore plus le rival marseillais. Il faut croire que le 4-0 final ne lui suffisait pas.