PSG : Kimpembe à Chelsea, Tuchel prêt à lâcher 50 millions d'euros

Par Mehdi Lunay

Ça y est ! Chelsea a lancé son mercato estival. Raheem Sterling est arrivé chez les Blues et Kalidou Koulibaly devrait suivre rapidement. Les Londoniens n'en ont pas fini, voulant associer le défenseur sénégalais au Parisien Presnel Kimpembe.

Les errements connus par Chelsea lors de l'épisode de la vente, il y a quelques mois, sont désormais oubliés. Todd Boehly est le nouveau patron à bord et l'homme d'affaires américain est bien décidé à offrir des moyens à son manager, Thomas Tuchel. Sans faire trop de bruit face au Real Madrid, au PSG ou aux deux clubs de Manchester, Chelsea est en train de se constituer une belle équipe. Raheem Sterling a été officialisé ce mercredi avant que Kalidou Koulibaly ne le rejoigne sûrement dans les prochaines heures. L'arrivée du Sénégalais était essentielle après les départs d'Antonio Rudiger et Andreas Christensen en Espagne, ces dernières semaines. Il manque encore un défenseur central et Tuchel l'a trouvé à Paris.

Chelsea veut Kimpembe, le PSG attend au moins 50 millions

En effet, l'entraîneur allemand apprécie beaucoup le profil de Presnel Kimpembe qu'il avait côtoyé à Paris entre 2018 et 2020. Le défenseur central du PSG est même la priorité du manager de Chelsea après le recrutement de Koulibaly. Les deux hommes doivent être associés au sein de la charnière centrale des Blues la saison prochaine. Encore faut-il d'abord convaincre le PSG de le céder. Si les Parisiens ne sont pas contre cette éventualité, le prix qu'ils proposent n'est pas du goût du club londonien.

🚨 Le PSG a fixé le prix de Presnel Kimpembe 🇫🇷 à 50 M€ + 10 M€ de bonus après une approche de Chelsea ce lundi. Thomas Tuchel le veut.



Pas encore d’offre. Il y a un écart entre les deux clubs sur l’évaluation de sa valeur – possiblement 20 M€. 💰



(@Independent) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) July 13, 2022

Selon le journal anglais The Independent cité par le journaliste Hadrien Grenier, le PSG réclamerait au moins 50 millions d'euros pour Kimpembe. « Le PSG a fixé le prix de Presnel Kimpembe à 50 M€ + 10 M€ de bonus après une approche de Chelsea ce lundi. Thomas Tuchel le veut. Pas encore d’offre. Il y a un écart entre les deux clubs sur l’évaluation de sa valeur – possiblement 20 M€ », a publié Hadrien Grenier sur Twitter. Un bras de fer attend donc les deux clubs et, en position de force, le PSG ne compte pas faire de cadeaux à son homologue. Il faut dire qu'à presque 27 ans Kimpembe est un véritable taulier du vestiaire parisien et, ce, malgré l'arrivée annoncée de Milan Skriniar.