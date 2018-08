PSG : Kanté, Rose, Henrique marche-t-il sur la tête au mercato ?

Dans : PSG, Mercato.

Il y a clairement plusieurs écoles de pensée au PSG pendant ce mercato.

Arrivé il y a un an, Antero Henrique a ses pistes et son réseau, mais ses propositions ne font pas toujours l’unanimité au sein du club. Entre les suggestions souvent suivies de Thomas Tuchel, comme ce fut le cas pour Thilo Kehrer, et les décisions prises en très haut lieu à Doha, comme dans le dossier Buffon, le dirigeant portugais n’a pas encore eu le dernier mot cet été. Et selon L’Equipe, son entêtement à suivre certains dossiers mal embarqués le dessert clairement. Ainsi, le quotidien sportif évoque même un forcing toujours en cours pour tenter de convaincre N’Golo Kanté de signer à Paris. Le milieu de terrain se sent bien à Chelsea et compte même prolonger son contrat, mais tant que ce n’est pas signé, Henrique croit toujours en son « rêve » de faire signer le champion du monde. Et en attendant, le PSG n’a toujours pas de « 6 ».

Même chose avec la piste Danny Rose. Pas forcément fan de Wendell, que Tuchel souhaite récupérer, le Portugais ambitionne de faire craquer Tottenham pour le latéral gauche anglais. Pour le moment, les Londoniens ne sourcillent pas, et encore une fois, l’arrière gauche tant attendu pour concurrencer Layvin Kurzawa n’est pas là, alors qu’il reste deux semaines de mercato. Tout est encore possible, mais Henrique, qui est également chargé de vendre Guedes et Jesé en ce mois d'août, ne connaît pas un été 2018 aussi faste que celui de 2017.