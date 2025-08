PSG ‍: Kang-in Lee jette l'éponge, Manchester United revient à la charge

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Très peu utilisé par Luis Enrique lors de la seconde partie de saison dernière, Kang-in Lee a pris la décision de quitter le PSG. Manchester United et Naples sont très intéressés par l’international sud-coréen.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2028, Kang-in Lee a de fortes chances de quitter la capitale cet été. Joueur fiable dans la rotation aux yeux de Luis Enrique, l’international sud-coréen a brutalement disparu de la circulation lors de la seconde partie de saison. Très peu utilisé par l’entraîneur espagnol à partir du mois de janvier, l’ancien milieu offensif de Majorque vit mal la situation. Depuis le début de l’été, des rumeurs font état de possibles envies d’ailleurs pour Kang-in Lee, qui semblait toutefois hésiter avant de prendre la décision de quitter le champion d’Europe en titre.

Il semblerait que Kang-in Lee ait fait son choix puisque selon les informations de Marca, celui qui totalise 7 buts et 6 passes décisives en 2024-2025 a bien décidé de quitter le PSG. Un choix motivé par l’intérêt de plusieurs grands clubs européens à son égard. Le quotidien espagnol nous apprend que Naples mais surtout Manchester United, qui suivent l’évolution de ce dossier depuis plusieurs semaines, sont toujours très intéressés par la perspective de récupérer le gaucher de 24 ans. Le média précise qu’au contraire de Carlos Soler ou encore Marco Asensio, Kang-in Lee n’est pas poussé dehors par le PSG et n’a par conséquent pas été mis à l’écart du groupe de Luis Enrique.

Manchester United et Naples toujours sur le coup

Paris n’était pas contre l’idée de le conserver, son profil de remplaçant fiable étant apprécié en interne. Le vainqueur de la Ligue 1 ne retiendra pas non plus de force son joueur si une belle offre arrive. Pour s’en séparer, le Paris Saint-Germain attendra sans doute une proposition supérieure à 30 millions d’euros alors que Luis Campos avait lâché 20 millions d’euros à Majorque pour le faire venir il y a deux ans. Fan du joueur et de son profil, Ruben Amorim devra convaincre Manchester United de signer un tel chèque pour Kang-in Lee, lequel est lui très emballé à l’idée de découvrir la Premier League chez les Red Devils malgré l’absence de qualification en Ligue des Champions pour la saison à venir.