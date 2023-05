PSG : Kane, Osimhen, Kolo Muani… Ekitike ne craint personne

Dans : PSG.

Titularisé lors des deux derniers matchs, Hugo Ekitike commence à gagner les faveurs de l’entraîneur Christophe Galtier. L’attaquant du Paris Saint-Germain prend confiance et se voit rester la saison prochaine. Et ce malgré l’arrivée prévue d’un buteur confirmé.

Mieux vaut tard que jamais pour Hugo Ekitike. En grande difficulté après son arrivée l’été dernier, l’attaquant du Paris Saint-Germain profite de cette fin de saison pour accumuler du temps de jeu. Le joueur prêté avec option d’achat par Reims avait débuté le match remporté à Troyes (3-1), avec à la clé une prestation encourageante saluée par l’entraîneur Christophe Galtier. « C’est le résultat de ses semaines d’entraînement, il a eu cette opportunité, il l’a saisie et l’a très bien saisie », avait commenté le technicien. Résultat, Hugo Ekitike avait été récompensé par une deuxième titularisation consécutive, cette fois contre l’AC Ajaccio (5-0).

L’occasion pour lui d’offrir une passe décisive à Kylian Mbappé et de récolter de nouveaux compliments de la part du coach parisien. Ainsi, l’attaquant de 20 ans prend confiance et se voit rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Selon les informations de Foot Mercato, Hugo Ekitike estime que cette première année dans la capitale devait lui servir à obtenir le plus de temps de jeu possible. Mission plus ou moins accomplie pour celui qui n’a débuté que 10 matchs en Ligue 1 cette saison. En tout cas, l’avant-centre longiligne compte bien s’affirmer la saison prochaine.

Ekitike et le PSG sur la même longueur d'onde

De grands clubs anglais et allemands seraient à l’affût pour le récupérer. Mais Hugo Ekitike n’a aucune intention de partir et ne pense qu’à s’imposer au Paris Saint-Germain. Et ce malgré l’arrivée annoncée d’un attaquant confirmé comme Harry Kane, Victor Osimhen ou Randal Kolo Muani. Son ambition risque d’en faire sourire plus d'un compte tenu de ses performances. Il n’empêche que la direction francilienne, contrairement à ce qu’indiquent certaines rumeurs, a prévu de garder sa recrue estivale dont le transfert définitif va coûter 36 millions d’euros cet été.