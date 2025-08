PSG, Juventus, Kolo Muani, ça devient grotesque

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Le cas Randal Kolo Muani est loin d’être terminé. La Juventus souhaite toujours faire venir le joueur avec un nouveau prêt incluant une option d’achat. De son côté, le Paris Saint-Germain fait désormais miroiter la Vieille Dame en attendant une offre de Premier League.

Où finira Randal Kolo Muani ? L’attaquant du Paris Saint-Germain a retrouvé la capitale française depuis la fin de son prêt du côté de la Juventus de Turin. Initialement, l’ancien nantais s’attendait à repartir rapidement du côté du Piémont dans le cadre d’un nouveau prêt incluant une option d’achat. Mais voilà, depuis un mois les négociations sont au point mort. La Vieille Dame et le club de la capitale ne s’accordent pas sur la nature de l’accord. Le joueur est lui toujours bloqué à Paris. Ce mercredi, la presse italienne fait l’état des lieux. Le PSG attend à présent que les intérêts des clubs de Premier League se concrétisent.

Le PSG patiente

Gazzetta : Contacts continus entre la Juve et le #PSG pour Randal Kolo Muani. La proposition est un prêt payant de 10M, ainsi que 35M pour le rachat lié à certaines conditions qui en font quasiment une obligation. Un total de 45M qui se rapproche des 50 fixés. Tudor espère… pic.twitter.com/djs3cCCJd0 — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) August 6, 2025

La Gazzetta dello Sport dévoile que les contacts ne sont pas rompus entre la Juventus et le PSG. Le club italien a transmis une offre d’un nouveau prêt payant de 10 millions d’euros avec une option de 35 millions d’euros. Les conditions de l’achat la transforment quasiment en obligation selon le quotidien italien. Une offre qui porte le total à 45 millions d’euros, mais le PSG en veut toujours 50 millions. Igor Tudor apprécie beaucoup le joueur et souhaite l’avoir pour le 13 août prochain. Les deux clubs vont devoir rapidement s’accorder. Mais la Gazzetta dello Sport explique que dorénavant le PSG attend. Le club de la capitale connait l’intérêt de certains clubs de Premier League pour Randal Kolo Muani. La presse britannique a notamment évoqué Tottenham. Le club de la capitale attend donc les offres des clubs anglais pour peut-être à faire monter les enchères et mettre la pression sur la Juventus afin d'atteindre les 50 millions d’euros.