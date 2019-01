PSG : Julian Weigl est d'accord pour signer au PSG cet hiver !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Bundesliga.

Lancé dans sa quête d’un milieu défensif au mercato, le Paris Saint-Germain s’est rapproché d’Everton pour s’attacher les services d’Idrissa Gueye.

Le milieu de terrain des Toffees pourrait même signer rapidement en France selon certains médias hexagonaux. Mais ce lundi soir, la presse britannique a calmé tout le monde, en rappelant que la volonté première d’Everton était de conserver le Sénégalais de 29 ans. Du coup, Paris continue à creuser d’autres pistes dont celle menant à l’international allemand du Borussia Dortmund, Julian Weigl. Selon RMC Sport, un accord de principe a même été trouvé entre le joueur et le club parisien.

Julian Weigl aurait d’ores et déjà conversé avec Thomas Tuchel au téléphone et lui a donné son accord pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaïfi et Antero Henrique tentent donc de boucler l’opération sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le problème, c’est que le BVB ne l’entend pas de cette oreille. Encore engagée dans trois compétitions, l’équipe de Lucien Favre entend bien conserver son milieu de terrain, malgré son faible temps de jeu lors de la première partie de saison. « L'entourage de Weigl ne cache pas son manque d'optimisme quant à la réalisation de ce transfert, mais Paris veut y croire » précise le média, qui indique par ailleurs que le profil du Brésilien de Naples Allan est également étudié en interne.